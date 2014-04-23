У справі про викрадення активістів Євромайдану Луценка та вбивство Вербицького затримали трьох осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник департаменту карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України Василь Паскал на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров’я громадян під час подій, пов’язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту, що відбуваються в Україні з 21 листопада 2013 року.

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Паскал зазначив, що встановлено причетність до їх викрадення 13 осіб.

Водночас, Паскал не захотів відповідати на запитання щодо викрадення Дмитра Булатова.

На уточнююче запитання, чи все таки було таке викрадення, начальник департаменту карного розшуку МВС зазначив: “Справу порушено - значить викрадення було”.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня тіло львівського активіста Вербицького було знайдено в лісі поблизу села Гнідин Бориспільського району Київської області.

Вербицького разом із Луценком було викрадено 21 січня з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Двох активістів викрали 10 невідомих молодиків, завезли за місто, катували та допитували, а потім нарізно кинули у лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького було знайдено у лісі під Гнідином. Закатованого до напівсмерті Вербицького зі зв'язаними скотчем руками викинули з машини на морозі 12 градусів і він замерз у лісі. Луценко, який після тортур зумів вибратися з лісу в тому Бориспільському районі, розповів, що викрадачі особливо жорстоко катували Вербицького через те, що він був львів'янином.

Слідчим відділенням Бориспільського міськвідділом ГУ МВС України в Київській області було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

26 лютого в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Головним слідчим управлінням МВС проведено затримання безпосередніх виконавців у справі про викрадення Луценка і вбивство Вербицького.

28 лютого МВС повідомило, що співробітники міліції встановила 13 осіб, причетних до викрадення Луценка та вбивства Вербицького. Усі затримані мали стосунок до одного з офісних приміщень у Подільському районі столиці. Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович, офіс належить громадянинові на ім’я Олексій Чеботарьов. Саме його правоохоронці підозрюють в організації та координації дій так званих «тітушок» – колишніх та діючих спортсменів, а також раніше судимих осіб, які вчиняли протиправні дії стосовно учасників протестних акцій у центрі Києва.

Булатова викрали 22 січня 2014 року, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як заявив сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки. За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини".

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Він лікувався одній з приватних клінік Києва, потім у Литві та Німеччині.

25 лютого Булатов повернувся до України, а 27 лютого Верховна Рада України призначила його міністром молоді та спорту.