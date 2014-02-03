Міліція розслідує три версії факту викрадення Булатова

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, слідчо-оперативна група у справі вже відпрацювала весь комплекс слідчих та оперативно-розшукових дій.

Читайте такожКличко: Булатов відправився на лікування до Литви«В неділю, 2 лютого, Дмитро Булатов відлетів на лікування до Європи рейсовим літаком. Перед тим, як потерпілий перетнув державний кордон, правоохоронці все ж таки допитали його. Наразі всі протоколи аналізуються. Триває досудове розслідування», - йдеться в повідомленні.

Слідчим управлінням відпрацьовуються три версії факту викрадення: кримінальне правопорушення, вчинене у зв’язку з комерційною діяльністю Булатова з метою подальшого вимагання викупу; кримінальне правопорушення, вчинене з хуліганських мотивів; кримінальне провадження з метою провокацій масових заворушень.

Читайте такожСправу проти Булатова закрили - ПорошенкоУ міліції зазначають, що за фактом викрадення Булатова Слідчим управлінням ГУМВС України в Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), санкція якої передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Булатов прибув на лікування до Вільнюса.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність будь-яких перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Гепрокуратури.

Булатов зник 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо та навіть розпинали - він має проколи на руках.

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Окрім того, Булатов був оголошений у розшук та фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 КК) як підозрюваний.