УДАР пропонує уряду внести в парламент Антикорупційну стратегію України

До такого висновку прийшли учасники круглого столу в парламентському Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, присвяченого обговоренню відповідного законопроекту, який розробила громадська організація Transparency International.

Одне з ключових напрямків цього документа - запобігання корупції у представницьких органах влади. Пропонується забезпечити прозорість фінансування політичних партій, запровадити в політику інститут прозорого лобіювання. Такі ініціативи припадуть до смаку багатьом сьогоднішнім парламентаріям, констатували учасники круглого столу.

«Коли приймали новий закон про держзакупівлі, що закриває корупційні дірки в тендерних процедурах, Віктор Чумак був чи не єдиним депутатом , який його просував. Громадським активістам доводилося «відловлювати» депутатів по кафешках, щоб змусити їх піти в зал і проголосувати. Лише з другої спроби нам вдалося зібрати 226 голосів за цей закон», - зазначив виконавчий директор Transparency International Олексій Хмара.

Голова Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, народний депутат від партії УДАР Віктор Чумак звернувся до заступника міністра юстиції Руслана Рябошапки з пропозицією, щоб Антикорупційну стратегію Transparency International в парламент вніс уряд.

Читайте такожДві третини українців підтримують люстрацію за корупційною ознакою«Це було б непоганою підтримкою для того, щоб закон був швидко проголосований , якщо суб'єктом законодавчої ініціативи виступить Кабмін » , - зазначив Чумак .

Однак заступник міністра дав зрозуміти, що вважає такий шлях недоцільним.

«Уряд готовий підключитися, але тоді законопроект дійде до парламенту місяці через два. Я пропоную , щоб його внесли від парламентського комітету, а ми організуємо обговорення на Громадській раді при Кабміні» , - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, що лідер партії УДАР Віталій Кличко раніше заявив, що викорінення корупції в Україні і в Києві є одним з найважливіших завдань, які ставить перед собою його партія на найближчу перспективу.