У Харкові близько 400 прихильників федералізації вийшли на мітинг

У Харкові на мітинг вийшли близько 400 прихильників федералізації України.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить на площі Свободи перед пам`ятником Леніну.

Люди тримають прапори РФ, СРСР, так званої Харкіської народної республіки, прапори кількох громадських організацій, георгіївські стяги, а також транспаранти з написами: «Поддержим Донбасс», «Харьков, вставай», «НАТО - нет». Крім цього, учасники мітингу скандують: «Хунту долой», “Референдум”, “Первая столица фашистов не боится”, “Не забудем, не простим”.

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Більшість учасників заходу мають прикріплені до одягу георгіївські стрічки. Учасники мітингу вимагають проведення місцевого референдуму з питання федералізації, надання російській мові статусу другої державної, а також позаблокового статусу України.

Крім цього, мітингувальники вимагають провести прозоре та об`єктивне розслідування стрілянини, яка сталася у березні на харківській вулиці Римарська біля офісу організацій “Просвіта” та “Патріот України”, внаслідок чого загинуло двоє учасників Антимайдану.

Учасники акції протесту також висловлюють недовіру нинішній українській владі, називаючи її “хунтою”. Люди засуджують застосування Збройних сил для, за їхніми словами, придушення “акцій протесту на cході України”.