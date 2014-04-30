Двоє з чотирьох співробітників краматорської міліції, захоплених сепаратистами, відпущені - облУВС

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що 29 квітня збройними проросійськими активістами були викрадені четверо співробітників Краматорського міськвідділу міліції, які не побажали перейти на їхній бік: начальник карного розшуку Віталій Бенько, начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Олег Зайцев, а також два оперативних співробітника Андрій Редько і Володимир Міщенко.Читайте такожТерористи у Краматорську продовжують утримувати начальника міськвідділу міліції

Їх перевезли в СБУ м. Слов'янська, де ймовірно знаходиться від 30 до 50 заручників.

На даний момент стало відомо, що оперативники Редько і Міщенко відпущені. Переговори щодо звільнення інших правоохоронців тривають, сказано в повідомленні.