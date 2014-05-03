У Краматорську повним ходом йдуть бої - в місті гудуть сирени і чути постріли

"В районі "Амстора" чутні постріли. Супермаркет закрили", - пишуть у соцмережах.

В районі Мілових гір горять покришки. Чути вибухи. За деякими даними, на даний момент українські силовики штурмують блокпости терористів ДНР на Ясногорці.

БТРи були помічені в селищі Біленьке (вулиця Новосвітська) і на Лазурному (у напрямку до Краматорського бульвара )

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