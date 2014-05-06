ВР надала статус учасників бойових дій силовикам, які брали участь у АТО - депутат
12:39, 06 травня 2014Політика
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Верховна Рада проголосувала за визнання учасників АТО учасниками бойових дій.
ВР надала статус учасників бойових дій силовикам, які брали участь у АТО - депутат/REUTERS
За визнання учасників АТО учасниками бойових дій проголосували 251 депутат.
Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, вчора під час проведення АТО у Слов’янську 4 представників МВС було вбито, близько 30 – отримали поранення. Терористи стріляли з автоматів та мінометів.
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