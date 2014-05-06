ВР надала статус учасників бойових дій силовикам, які брали участь у АТО - депутат

12:39, 06 травня 2014
Політика
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Верховна Рада проголосувала за визнання учасників АТО учасниками бойових дій.

REUTERS

За визнання учасників АТО учасниками бойових дій проголосували 251 депутат.

публикацияОлександра Бригинеца.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, вчора під час проведення АТО у Слов’янську 4 представників МВС було вбито, близько 30 – отримали поранення. Терористи стріляли з автоматів та мінометів.

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