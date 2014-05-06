СБУ слідкує за безпекою кандидатів у президенти - Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив під час брифінгу, коментуючи заходи із забезпеченням безпеки 9 травня та під час виборів президента 25 травня.

Стосовно виборів президента Наливайченко зазначив, що СБУ разом з УДО та іншими підрозділами, які відповідають за безпеку самих виборів і кандидатів у президенти, “працює напряму зі штабами головних претендентів або кандидатів у президенти”.

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“І всі загрози, які усно, в мережі Інтернет, чутками, плітками або ж реальною оперативною інформацією ми отримуємо, відпрацьовуємо і намагаємося, і будемо так робити для того, щоб не сталося жодної серйозної загрози жодному з кандидатів у президенти”, - сказав голова СБУ.

За словами Наливайченка, кожному кандидату приділяється серйозна увага. Зокрема він зазначив, що в Луганську висловлювалися погрози на адресу кандидатів у президенти Петра Порошенка та Юлії Тимошенко.

“Тоді спрацювали вчасно і дали можливість кандидатам вчасно поїхати в інше місце і провести інші заходи, не в тих місцях, де могла бути небезпека”, - сказав він і додав, що робота спрямовується на те, щоб уникати загрозливих ситуацій.