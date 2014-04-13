Наливайченко: Україна щодня передає ООН докази агресії РФ

Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко в ефірі підсумкового випуску ТСН на 1+1, пише Українська правда.

Він підкреслив, що СБУ має достатньо інформації про підготовку спецслужбами Росії масштабних дій, спрямованих на розхитування ситуації всередині України.

"Ми заарештували кадри спецслужб, агентів з інструкціями, зброєю, вибухівкою", - розповів Наливайченко.

Читайте такожНаливайченко: Правоохоронці мають санкції на арешт екс-голови СБУ

Глава СБУ зазначив, що ситуація, яка зараз склалася на Сході України, готувалася роками, із залученням місцевого криміналітету і спецслужб Росії.

"Ця операція роки фінансувалася за гроші шахтарів. Це цинічно", - сказав він.

Крім того, Наливайченко розповів, що і в даний час в заворушеннях беруть участь українські політики, зокрема, з Партії регіонів і КПУ.

Голова СБУ пообіцяв, що їхні дії не залишаться безкарними, але притягти їх до відповідальності можна вже буде після виборів.