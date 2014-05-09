Російський омбудсмен перевіряє, чому Джемілєву заборонили в’їзд у Крим

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на офіційний сайт уповноваженого з прав людини Росії.

«З метою об’єктивної оцінки дій російських посадовців щодо названого лідера кримських татар, омбудсмен направила низку запитів у компетентні органи Російської Федерації. На даний момент з’ясовуються обставини, які стали підставою для відмови щодо в’їзду Джемілєва до Росії. Подальші дії омбудсмена повністю залежатимуть від результатів цієї перевірки», – йдеться у повідомленні.

3 травня Джемілєва не пустили до Криму. Його співвітчизники деякий час блокували траси біля Сімферополя, Бахчисараю, в Старому Криму, Євпаторії та в селищі Жовтневе Червоногвардійського району.

Пізніше «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала голові Меджлісу Рефату Чубарову попередження про «недопущення ведення екстремістської діяльності» і заявила, що в разі непокори, Меджліс буде ліквідований і його діяльність заборонена.