Російський омбудсмен перевіряє, чому Джемілєву заборонили в’їзд у Крим
Омбудсмен Росії Елла Памфілова розпочала перевірку щодо заборони в’їзду одному з лідерів кримських татар Мустафі Джемілєву на територію Криму.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на офіційний сайт уповноваженого з прав людини Росії.
«З метою об’єктивної оцінки дій російських посадовців щодо названого лідера кримських татар, омбудсмен направила низку запитів у компетентні органи Російської Федерації. На даний момент з’ясовуються обставини, які стали підставою для відмови щодо в’їзду Джемілєва до Росії. Подальші дії омбудсмена повністю залежатимуть від результатів цієї перевірки», – йдеться у повідомленні.
3 травня Джемілєва не пустили до Криму. Його співвітчизники деякий час блокували траси біля Сімферополя, Бахчисараю, в Старому Криму, Євпаторії та в селищі Жовтневе Червоногвардійського району.
Пізніше «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала голові Меджлісу Рефату Чубарову попередження про «недопущення ведення екстремістської діяльності» і заявила, що в разі непокори, Меджліс буде ліквідований і його діяльність заборонена.