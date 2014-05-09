Нацгвардія спростовує інформацію про штурм санаторію у Донецьку

На території санаторію "Шахтарські зорі" в Будьоновському районі міста Донецька військовослужбовці Національної гвардії не проживають.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку понад сотня озброєних терористів оточила санаторій «Шахтарський зорі», на території якого розміщуються близько 120 солдатів внутрішніх військ МВС, повідомляє сайт «Новости Донбасса».Читайте такожУ Донецьку терористи штурмували санаторій з бійцями ВВ, солдати здали зброю - ЗМІ

Терористи приїхали до санаторію на «КамАЗах». Чути автоматні черги.

У деяких терористів в руках гранатомети. Більшість озброєні рушницями, є кілька автоматів Калашникова. Вони підпалили кілька покришок.