Нацгвардія спростовує інформацію про штурм санаторію у Донецьку
21:47, 09 травня 2014Політика
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Інформація про те, що у Донецьку озброєні активісти штурмують санаторій, де живуть військовослужбовці Нацгвардії, та про те, що солдати склали зброю не відповідає дійсності. Про це повідомляє сайт Національної гвардії України.
Нацгвардія спростовує інформацію про штурм санаторію в Донецьку /REUTERS
На території санаторію "Шахтарські зорі" в Будьоновському районі міста Донецька військовослужбовці Національної гвардії не проживають.
Як повідомляв УНІАН, у Донецьку понад сотня озброєних терористів оточила санаторій «Шахтарський зорі», на території якого розміщуються близько 120 солдатів внутрішніх військ МВС, повідомляє сайт «Новости Донбасса».Читайте такожУ Донецьку терористи штурмували санаторій з бійцями ВВ, солдати здали зброю - ЗМІ
Терористи приїхали до санаторію на «КамАЗах». Чути автоматні черги.
У деяких терористів в руках гранатомети. Більшість озброєні рушницями, є кілька автоматів Калашникова. Вони підпалили кілька покришок.
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