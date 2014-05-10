Сили Нацгвардії вийшли з Маріуполя
Національна гвардія України заявляє про одного загиблого і чотирьох поранених в результаті зіткнень в Маріуполі в п'ятницю, а також про відвід своїх підрозділів.
Згідно із заявою Нацгвардії в суботу, під час сутичок у п'ятницю біля будівлі міськуправління міліції загинув один військовий, ще четверо отримали вогнепальні поранення.
Читайте такожМіноборони: у Маріуполі поранено вісім військових
«Станом на 8 годину ранку 10 травня обстановка у місті Маріуполь на Донеччині залишається стабільно напруженою.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.
За даними прес-служби, наразі сили Нацгвардії відведено з епіцентру подій, аби не провокувати ще більшу агресію бойовиків та заради безпеки мирних маріупольців.
Під час вчорашніх сутичок біля будівлі міськуправління міліції один військовослужбовець загинув, ще 4 отримали вогнепальні поранення, йдеться в повідомленні.
Крім того, вчора увечері терористи здійснили підпал Маріупольської міськадміністрації, поінформували в Нацгвардії.
«Дії зловмисників перш за все спрямовані на зрив проведення президентських виборів у державі», - підкреслили в прес-службі. додавши, що командування Національної гвардії України та особовий склад роблять усе можливе, аби стабілізувати обстановку в місті.
Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня в ході АТО в Маріуполі вбито близько 20 терористів, чотирьох узяли в полон.
Втрати серед співробітників МВС - одну людину убито, п'ятеро - поранено.
За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС в центрі міста після запеклої сутички закінчилася невдачею.
За даними Міністерства оборони України, в ході збройних сутичок 9 травня в Маріуполі поранено вісьмох військовослужбовців/