Сили Нацгвардії вийшли з Маріуполя

Згідно із заявою Нацгвардії в суботу, під час сутичок у п'ятницю біля будівлі міськуправління міліції загинув один військовий, ще четверо отримали вогнепальні поранення.

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«Станом на 8 годину ранку 10 травня обстановка у місті Маріуполь на Донеччині залишається стабільно напруженою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

За даними прес-служби, наразі сили Нацгвардії відведено з епіцентру подій, аби не провокувати ще більшу агресію бойовиків та заради безпеки мирних маріупольців.

Під час вчорашніх сутичок біля будівлі міськуправління міліції один військовослужбовець загинув, ще 4 отримали вогнепальні поранення, йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора увечері терористи здійснили підпал Маріупольської міськадміністрації, поінформували в Нацгвардії.

«Дії зловмисників перш за все спрямовані на зрив проведення президентських виборів у державі», - підкреслили в прес-службі. додавши, що командування Національної гвардії України та особовий склад роблять усе можливе, аби стабілізувати обстановку в місті.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня в ході АТО в Маріуполі вбито близько 20 терористів, чотирьох узяли в полон.

Втрати серед співробітників МВС - одну людину убито, п'ятеро - поранено.

За інформацією Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС в центрі міста після запеклої сутички закінчилася невдачею.

За даними Міністерства оборони України, в ході збройних сутичок 9 травня в Маріуполі поранено вісьмох військовослужбовців/