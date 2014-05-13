Близько шести тисяч резервістів відправлять додому

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив виконувач обов’язків міністра оборони України Михайло Коваль.

Він зазначив, що близько шести тисяч резервістів, мобілізованих під час першої хвилі мобілізації, будуть відправлені додому, оскільки, згідно із законом, вони не мали бути мобілізованими на військову службу. Коваль уточнив, що мова йде про багатодітних батьків та інші категорії громадян.

Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про часткову мобілізацію

«Ми підготували відповідний документ, оскільки до нас надходило досить багато звернень з цього приводу», - сказав в.о. міністра оборони.

За його словами, також серед мобілізованих є люди, які обіймають серйозні посади, але пішли захищати Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля мобілізації до ЗСУ тривала з 18 березня по 2 травня. Зараз триває друга хвиля, що почалася з 7 травня і триватиме 45 днів.

12 травня заступник начальника мобілізаційного відділу мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України Олександр Правдивець заявив, що мобілізованих до лав Збройних сил у березні громадян демобілізують після виходу відповідного указу в.о. президента, верховного головнокомандувача.