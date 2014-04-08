У Міноборони запевняють, що не мобілізують до армії усіх підряд

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра оборони Петро Мехед.

За його словами, перед військкоматами міністерство ставить завдання заповнити за рахунок мобілізованих ті посади у війську, в яких виникла потреба на даний час.

Читайте такожРНБО: 85% від плану часткової мобілізації в Україні виконано

“Якщо на рівні районного воєнкомату таких кандидатур немає, то ми підключаємо обласні воєнкомати, щоб знайти спеціалістів. Такого, щоб за будь-яку ціну з певного воєнкомату набрали певну кількість людей, немає”, - сказав заступник міністра.

Також він додав, що не мобілізують тих осіб, які мають медичні протипоказання до служби у Збройних силах на даний момент. Він пояснив, що до пунктів мобілізації мобілізовані мають приходити з медичними довідками. Однак, якщо мобілізований поскаржиться на стан здоров'я, то тоді проводять ще один медогляд, щоб перевірити стан здоров'я мобілізованої особи.

Заступник міністра додав, що вже були випадки, коли мобілізованих осіб відправляли на лікування, оскільки виявили протипоказання до служби.

“Ми створили спеціальні медичні бригади, працюють медичні комісії, які проводять обстеження і направляють таких людей до військово-медичних закладів для подальшого лікування”, - сказав заступник Мехед.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня парламент ухвалив закон про затвердження указу в.о. президента України "Про часткову мобілізацію".

Згідно з документом, мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності цим указом.