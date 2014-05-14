Росія після анексії Криму передумала будувати порт Тамань

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, пише ИТАР-ТАСС.

Глава кабінету міністрів РФ не виключив, що до цього проекту можна буде повернутися через кілька років.

"Будуть гроші, років через десять можна до цього проекту повернутися, але в принципі зараз в цьому немає ніякого економічного сенсу", - заявив Медведєв.

Він пояснив, що проект порту створювався до анексії Криму, але потім Росія здобула достатню кількість глибоководних портів на Чорному морі.

Медведєв підкреслив, що причина не в недостатності коштів на розвиток Криму.

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"Це (призупинення проекту "порт Тамань") дійсно наслідок Криму. Але не в тому сенсі, що у нас витрати виросли і ми зобов'язані знайти звідкись кошти", - підкреслив прем'єр. "Гроші на Крим - не фантастичні гроші. Вони є в бюджеті", - запевнив він.

Медведєв додав, що, незважаючи на це, владі належить в цілому займатися оптимізацією бюджетних витрат. Він також повідомив, що уряд поки що відмовився і від реалізації проекту будівництва мосту через ріку Лену.