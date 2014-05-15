Україна не зачіпає питання щодо розширення формату Женевського діалогу - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів журналістам в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

"Ми не ставимо питання про розширення женевського формату, ми за збереження цього формату, вважаємо його найбільш оптимальним і вважаємо, що рішення, які були прийняті в Женеві, повинні виконуватися", - сказав Дещиця.

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Як повідомлялося раніше, директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс заявив, що Україна готова до продовження переговорів у форматі Україна-ЄС-США-Росія.