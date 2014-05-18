Більше 7 тисяч татар залишили Крим через тиск окупантів - постпред України в ООН

На урочистій церемонії, присвяченій пам’яті про 70-у річницю депортації кримських татар з кримського півострова у 1944 році, у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку виступив постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв, передає Голос Америки.

Він нагадав присутнім, що депортація кримських татар з Криму стала для всього світу символом нелюдяності тоталітарної влади.

«Тисячі кримських татар були вислані, і 40 відсотків з них померло у поселеннях в Узбекистані, Казахстані, на Далекому Сході, - сказав постійний представник України при ООН. - Але тепер сталася ще одна страшна та трагічна подія - анексія Криму Росією».

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Сергеєв заявив, що українська влада стурбована ситуацією в Криму - «залякуваннями, обшуками та придушенням прав кримськотатарського населення в Криму, тим, що лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву заборонений в'їзд до Криму, тим, що заборонені церемонії в пам'ять про жертви депортації».

Сергеєв додав, що після анексії Криму Росією понад 7 тисяч кримських татар змушені були залишити півострів «через тиск з боку окупантів».

«Українська влада виступає за солідарність між усіма українцями, але агресори намагаються цю солідарність зруйнувати. Однак ми знаємо, що ті, хто ігнорує історичні уроки, будуть покарані», - заявив представник України.