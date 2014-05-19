У міліції Маріуполя відновлена робота телефонної лінії «102»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольського міського управління міліції, дзвінки приймають оператори і сьогодні цю роботу повністю відновлено у міському управлінні міліції, лише чергова частина дислокується в Іллічівському райвідділі.

За словами начальника штабу Маріупольського МУ Геннадія Мацафея, принцип роботи з усіма повідомленнями залишився тим самим - оператор, зафіксувавши інформацію, передає її до відповідного підрозділу, після чого оперативний черговий орієнтує на місце події наряд і направляє слідчо-оперативну групу. Такий метод значно скорочує час прибуття правоохоронців і у рази підвищує можливість розкриття правопорушення «за гарячими слідами».

У міськуправлінні нагадали, що у зв`язку з тим, що 9 травня було пошкоджено обладнання Центру оперативного реагування міліції у черговій частині міськуправління, всі дзвінки, що надходять на лінію «102», приймало Донецьке міськуправління міліції.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що 9 травня спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС у центрі міста після запеклого зіткнення закінчилася невдачею.

Водночас будівля міськуправління міліції в Маріуполі згоріла.