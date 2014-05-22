Турчинов обіцяє спокійні вибори попри очікувані спроби терористів зірвати їх

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в. о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

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Він зазначив, що “вибори будуть спробувати зірвати терористи”.

За його словами, “все робиться для того, щоб зірвати вибори, але 25 травня український народ повинен зробити свій дуже важливий вибір”.

Турчинов наголосив, що в переважній більшості міст і сіл України “вибори пройдуть спокійно, впевнено”.

“Саме найближчим часом ми будемо з вами уже знати ім'я нового керівника країни”, - наголосив Турчинов.