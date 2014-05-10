Терористи обіцяють зірвати вибори на Донбасі

Про це заявив голова Центрвиборчкому самопроголошеної «Донецької народної республіки» Роман Лягін, повідомляє BBC Україна.

"Ми контролюємо 22 тервиборчкоми до президентських виборів, тому виборів на Донбасі не буде", - заявив Лягін сьогодні на прес-конференції, яка проходить у приміщенні Донецької облдержадміністрації, захопленої сепаратистами.

Також він розповів про підготовку до референдуму про статус регіону, призначеного на 11 травня, який Київ вважає нелегітимним.

За його словами, проросійських активістів підтримує місцева міліція, а місцева влада - не заважає готуватися до референдуму.

"У нас є повне розуміння з владою, яка не заважає референдуму. Дільниці будуть у школах. Це стосується всіх міст Донецької області", - сказав Лягін.

За його словами, сепаратисти сформували вже 53 територіальні комісії для проведення «референдуму».

О 8 ранку в неділю на Донбасі відкриються 1527 дільниць, стверджують у «ДНР», закриються вони - о 22.00. Водночас Лягін зміг повідомили журналістам адреси лише двох дільниць.

Організатори будуть використовувати списки виборців 2012 року.

Сепаратисти вважатимуть референдум таким, що відбувся, за будь-якої явки, заявив Лягін. Міжнародних спостерігачів на ньому не буде - ніхто не захотів приїхати.

Безпеку дільниць, за словами Лягіна, забезпечуватимуть "ентузіасти".

Як повідомлялося, офіційний Київ наполягає, що "референдум", який планують провести проросійські сепаратисти 11 травня, нелегітимний.

Секретар РНБО Андрій Парубій раніше назвав "референдум" "політичною аферою, ... яка була проголошена винятково з пропагандистською метою" та координується з боку Росії.