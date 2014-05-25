Станом на 15:30 відкрилися 110 зі 114 виборчих дільниць за кордоном - МЗС

За інформацією, отриманою із закордонних виборчих дільниць, станом на 15:30 за київським часом, відкрилися вже 110 зі 114 виборчих дільниць за кордоном з виборів президента України.

Читайте такожУ всіх областях громадяни України обирають президента

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, голосування на 7 виборчих дільницях, зокрема, в Австралії, Республіці Корея, КНР, Японії, в Шанхаї, Малайзії, Сінгапурі завершилося.

На решті закордонних виборчих дільницях голосування триває. Жодних надзвичайних ситуацій не виникало.