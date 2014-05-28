Норвегія припинила військову співпрацю з Росією до кінця року

Як заявила міністр оборони Норвегії Іні Еріксен Серейде, рішення пов'язане з «ситуацією в Україні та діями Росії» в ході українського конфлікту.

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«Після протизаконною анексії Криму Росія сприяла подальшій дестабілізації ситуації в Україні», - сказала норвезький міністр, передає Deutsche Welle.

Це рішення стосується в цілому 15 запланованих до кінця цього року візитів та інших заходів, включаючи візит до Норвегії командувача російськими збройними силами та переговорів офіційних осіб двох країн.

Між тим, буде продовжено співпрацю в області пошукових і рятувальних робіт в морях, а також у сфері забезпечення безпеки кордонів.

Раніше Норвегія прийняла рішення тимчасово відмовитися від військового співробітництва з Росією в зв'язку з позицією Москви щодо України і Криму до кінця травня.