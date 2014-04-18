Україна не визнає анексію Криму та буде “відбивати” його назад - Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Україна не визнає анексію Криму і буде “відбивати” його назад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"У нас вкрали нашу власність - це наш Крим, це наша Ялта, це наше море, це наша територія, Володимир Володимирович!", - сказав глава уряду.

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Яценюк наголосив, що Україна спільно з міжнародною спільнотою "будемо далі крок за кроком відбивати Крим назад політично і дипломатично в сенсі, як ми це робили в Організації Об'єднаний Націй".

"Тільки одна країна заблокувала рішення Ради Безпеки ООН - це була Росія", - сказав прем'єр.

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Яценюк зазначив, що "завтра вранці питання Криму вирішити складно", але потрібно бути певними в тому, що ще "при нашому житті, ще сучасна українська історія напише про те, що ті, хто захоплювали Крим, вибачаються перед українським народом, і Крим був, є і буде українським".

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні анексувала його.