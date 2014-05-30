Кучма привітав Порошенка і висловив йому особисту підтримку

«Отримана вами переконлива перемога на виборах у всіх регіонах України показала високу довіру до вас мільйонів наших громадян, а також велике бажання українців жити в мирі та злагоді в єдиній багатій країні», - йдеться у привітанні Леоніда Кучми, розміщеному на сайті фонду «Україна».

Читайте такожКучма про плани ДНР: "Хана Донецькій області буде"

Леонід Кучма висловив упевненість, що Петро Порошенко виправдає надії людей, зможе консолідувати суспільство і вивести країну, яка переживає непрості часи, на шлях демократичного розвитку.

"Вірю в ваші професіоналізм, державний підхід, людську мудрість і політичну далекоглядність і запевняю в особистій підтримці ваших дій. Щиро бажаю вам успіхів та плідної роботи на вищій державній посаді в ім'я України і українського народу", - підкреслив він.