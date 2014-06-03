ЗМІ: У Краматорську вночі йшов бій біля аеропорту

Як повідомляє ТСН з посиланням на користувачів соцмереж, бої біля аеропорту тривали щонайменше кілька годин. Зокрема, час від часу було чути сильні вибухи артилерії та кулеметні черги.

"Знову чути вибухи в місті. Таких боїв ще не було", - повідомляють у twitter жителі Краматорська.

Читайте такожУ Слов'янську і Краматорську почалася повномасштабна АТО з застосуванням артилерії та авіаціїЛюди, які живуть поблизу аеродрому, стверджують, що обстріл вівся по блокпосту терористів, який розташований поруч із житловими будинками. В той же час, очевидці стверджують, що протягом ночі містом пересувалася одна з інженерних машин розгородження, яку бойовики напередодні викрали з двору НКМЗ.