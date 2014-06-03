Військові експерти пояснили, чому східний кордон України виявився "прозорим"

У жодній воєнній доктрині незалежної України РФ не розглядалася як потенційний супротивник, й тому східний кордон виявився прозорим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Лопата та директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Лопата зазначив, що ще на початку 2000-х років в Україні була змінена концепція охорони державного кордону. Прикордонна служба відмовилася від військового компоненту під приводом євроінтеграції. В результаті Держприкордонслужбу було позбавлено оборонного компоненту, лишилася лише контрольна функція, а силовий компонент прикордонної інфраструктури знизився до 10%.

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Своєю чергою Сунгуровський додав, що за таких обставин на один кілометр кордону з Росією припадає всього два прикордонники, що за умови відсутності важкої техніки та недоукомплектованості прикордонної служби призвело фактично до прозорості кордону.

Також він додав, що за нинішніх обставин доводиться посилювати прикордонну службу на російському кордоні підрозділами Збройних сил.

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Крім того, експерти покладають частину відповідальності за ситуацію з незадовільною охороною українсько-російського кордону і на голову Держприкордонслужби Миколу Литвина.

За словами Лопати, Литвин та інші керівники, позбавивши Держприкордонслужбу оборонної функції, зняли з себе відповідальність за захист державного кордону.

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В свою чергу Сингуровський зауважив, що в жодній військовій доктрині України за часів незалежності Росія не розглядалася як потенційний супротивник, і саме через це східний кордон всі ці роки був суто номінальним.