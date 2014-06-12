Уряд проведе відкритий конкурс на посади заступників міністрів з євроінтеграції

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 11 червня.

Міністр Кабінету міністрів Остап Семерак пояснив, що відкритий відбір кандидатів на політичну посаду заступників міністра відбудеться вперше.

«Це завдання набуває особливої актуальності напередодні підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Таким чином, фактично вперше в новітній історії України уряд забезпечить максимальну прозорість та відкритість для широкої громадськості в процесі ухвалення важливих кадрових рішень», – зауважив міністр.

За його словами, у найближчі дні на офіційному урядовому порталі та в газеті «Урядовий кур’єр» буде оприлюднено оголошення про започаткування процедури відкритого відбору кандидатів на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Оголошення міститиме низку рекомендованих кваліфіцікаційних вимог до потенційних кандидатів, які, зокрема, повинні мати: вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, бажаним є навчання за кордоном у рамках європейських студій; досвід проектної роботи та, бажано, досвід ведення переговорів із європейськими країнами та інституціями ЄС, зокрема у складі делегацій України; розуміння механізмів функціонування інституцій Європейського Союзу, компетенції його основних органів, а також процесів ухвалення рішень у рамках ЄС; обізнаність із основами європейського права (acquiscommunautaire), зокрема положеннями нормативних актів ЄС (директивами, регламентами, рішеннями) з урахуванням компетенції відповідного міністерства; знання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; розуміння практичних методів адаптації українського законодавства до положень європейського права та гармонізації його положень з стандартами ЄС; знання англійської та, бажано, інших іноземних мов на рівні, який дає змогу вести фаховий діалог з зарубіжними партнерами.

Читайте такожВ українських міністрів з'являться заступники з євроінтеграціїУ двотижневий строк з дня оголошення громадяни України, які бажають взяти участь у відборі, зможуть надіслати необхідні документи до Секретаріату Кабінету міністрів. Відкритий відбір проводиться поетапно: оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у відборі, та надсилання до відповідних міністерств; проведення співбесід та відбір кандидатів.

У тижневий термін Секретаріат КМУ надсилає отримані документи до відповідних міністерств для їх подальшого розгляду комісією із відбору, зокрема визначення відповідності професійної компетентності кандидата посаді заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, у всіх міністерствах додатково запроваджується посада заступника міністра з питань європейської інтеграції з метою посилення інституційної спроможності органів виконавчої влади щодо реалізації євроінтеграційного курсу України.