СБУ затримала близько сотні осіб, причетних до тероризму і шпигунства

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Шустер LIVE", пише Українська правда

"Станом на сьогодні у нас за ґратами сидять за рішенням українських судів 12 громадян РФ поруч з Пукачем, 80 громадян і України, й інших країн, які причетні і до тероризму, і до шпигунства, і до всіх надзвичайно небезпечних злочинів проти наших громадян", - сказав він.

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Голова СБУ зазначив, що Україна передає в Раду безпеки ООН докази причетності Росії до конфлікту на Південному Сході України

За словами Наливайченка, проти України зараз ведеться "спланована цинічна, але нова форма війни", яка "називається гібридною війною".

"Головна складова цієї війни - є інформаційна війна", - додав він.