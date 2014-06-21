Росія готується відправити на Схід України додаткові танки - Держдеп США

Цю інформацію Державного департаменту США оприлюднила його прес-секретар Джен Псакі, повідомляє Голос Америки.

«Ми впевнені, що на західному кордоні Росії відбувається передислокація військ на територію Східної України. Ми маємо інформацію, що додаткові танки готуються до відправлення в Україну. Ми також знаємо, що Росія накопичує артилерію у місці дислокації своїх військ. Ми вважаємо, що Росія незабаром постачатиме сепаратистів цим озброєнням», - зазначила представник Держдепу.

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Джен Псакі уточнила, що Сполучені Штати не бачать з боку Росії кроків щодо деескалації конфлікту.

Водночас спікер американського Держдепу підтримала зусилля президента України Петра Порошенка із врегулювання ситуації та його «мирний план».