У Донецьку бойовики влаштували перестрілку: шукали представників "Правого сектора"

Про це повідомляється на офіційному сайті Донецької міської ради.

"У Калінінському районі біля готелю "Нива" була вдень перестрілка. 40 озброєних прихильників ДНР, за непідтвердженою інформацією, не пускали в будівлю готелю представників "Правого сектора". Між ними зав'язався збройний конфлікт. Про потерпілих поки невідомо", - йдеться в повідомленні.

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У міськраді зазначають, що через перестрілку закрили Калінінський ринок, а покупців та продавців - евакуювали. Зараз на місці події працюють служби МВС.

Донецьке видання 62.ua з посиланням на інформовані джерела пише, що спочатку пролунала кілька черг біля готелю «Нива», потім близько 40 озброєних людей увійшли до будівлі. Вони відібрали у чергової ключі від усіх номерів готелю і провели перевірку людей, які проживають в них.

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В результаті інциденту жертв і постраждалих немає. Лише пошкоджено вхідні двері в готель.

Про перестрілку в своєму Twitter написав також головний редактор донецького агентства "ОстроВ" Сергій Гармаш:

"Терористи в Донецьку вирішили, що в готелі "Нива", біля Калінінського ринку живуть "правосеки". Готель розстріляли, ринок розбігся", - зазначив він.

Террористы в Донецке решили, что в гостинице "Нива", возле Калининского рынка живут "правосеки". Гостиницу расстреляли, рынок разбежался. — Сергей Гармаш (@s_garmash) 21 июня 2014

Міліція Донецька та «Правий сектор» заперечують інформацію про перестрілку між терористами «ДНР» та бійцями «Правого сектору», повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначили у ГУ МВС Донеччини, інформація про стрілянину надійшла від очевидців біля Калінінського ринку. Правоохоронці зайшли до готелю, де адміністрація повідомила, що до готелю прибули до 40 бойовиків. Вони забрали ключі від номерів та кімнат готелю. Повідчинявши всі кімнати та номери та пересвідчившись, що там немає нікого, бойовики повернули ключі та покинули приміщення.

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Інформацію про перестрілку спростовують і у «Правому секторі».

«Це якась маячня. Уявіть, що почалося б у Донецьку, якби туди прибув загін «Правого сектору». Там би не просто перестрілка була б, а справжнісінький бій із загиблими та пораненими. Не було там наших хлопців».