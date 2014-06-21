Завтра Майдан збереться на чергове громадське Віче

У неділю, 22 червня, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться четверте громадське Віче.

Про це повідомили у прес-центрі Майдану, передає "Радіо Свобода".

Під час Віче планується розглянути звіт про дії Майдану за тиждень, що минув та анонсувати наступні акції, «зокрема, продовження руху за перевибори».

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Іншими темами Віче будуть: війна на сході країни, люстрація судової системи (представлення бази чиновників причетних до злочинів проти Майдану), Економічна угода з ЄС, йдеться у повідомленні прес-центру.

Окрім того громада Майдану запропонує план дій і вкотре звернеться до президента.