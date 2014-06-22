Путін зрадів "попереднім контактам" Медведчука в Донецьку і Луганську – Пєсков



Як передає РІА Новости, про це повідомив в неділю прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Путін вітає інформацію про початок попередніх контактів Віктора Медведчука в Донецьку і Луганську. Медведчук, як відомо, є лідером громадського руху ”Український вибір”, послідовно підтримує ідею федералізації України. Одночасно він користується повагою в Києві, з ним знайомі і на Заході», - сказав Пєсков.

З МІ повідомляє, що в ході переговорів з представниками ДНР Медведчук отримав згоду на зустріч з місією ОБСЄ щодо налагодження діалогу між Києвом і південним сходом України, яку РФ підтримує на рівні посла.

«Президент Росії вже неодноразово заявляв про те, що врегулювання кризи в Україні можливе тільки через мирний діалог і врахування інтересів східних регіонів країни», - підкреслив Пєсков.