Путін зрадів "попереднім контактам" Медведчука в Донецьку і Луганську – Пєсков
Президент РФ Володимир Путін вітає звістку про початок попередніх контактів лідера громадського руху ”Український вибір” Віктора Медведчука в Донецьку і Луганську.
Як передає РІА Новости, про це повідомив в неділю прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
«Путін вітає інформацію про початок попередніх контактів Віктора Медведчука в Донецьку і Луганську. Медведчук, як відомо, є лідером громадського руху ”Український вибір”, послідовно підтримує ідею федералізації України. Одночасно він користується повагою в Києві, з ним знайомі і на Заході», - сказав Пєсков.
З МІ повідомляє, що в ході переговорів з представниками ДНР Медведчук отримав згоду на зустріч з місією ОБСЄ щодо налагодження діалогу між Києвом і південним сходом України, яку РФ підтримує на рівні посла.
«Президент Росії вже неодноразово заявляв про те, що врегулювання кризи в Україні можливе тільки через мирний діалог і врахування інтересів східних регіонів країни», - підкреслив Пєсков.