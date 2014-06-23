Україна посилила контроль морського кордону

Українські прикордонники посилили контроль кордону на Азовському морі, повідомляє "Радіо Свобода".

У Маріуполі морський прикордонний загін морської охорони посилили прикордонники, які на початку березня прорвалися разом з катерами з окупованого Криму.

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Нагадаємо, українські прикордонники показали російські міни, якими їх та військовослужбовців ЗСУ систематично обстрілюють з боку терористів