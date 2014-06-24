Під час перемир'я звільнятимуть заручників і відновлять інфраструктуру – Парубій
Досягнення тимчасового перемир'я між українськими військовими та бойовиками "ЛНР" та "ДНР" дасть змогу звільнити заручників та відновити інфраструктуру постраждалих населених пунктів.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.
"(Після припинення вогню) ми будемо мати змогу в цей період визволити наших заручників, які опинилися в полоні. Поміж них і багато військовослужбовців, та найголовніше – мирних цивільних жителів", - сказав він.
Окрім того, за словами Парубія, під час перемир'я буде змога відновити інфраструктуру.
"Буквально в ці години за допомогою українських спеціалістів відновлено водопостачання у місті Слов'янськ", - повідомив він.
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Нагадаємо, У понеділок у Донецькій обласній державній адміністрації відбулися багатосторонні переговори між представниками України, самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" та Російської Федерації.
У переговорах взяли участь посол РФ в Україні Михайло Зурабов, представник чинного голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, глава громадської організації "Український вибір" Віктор Медведчук, представник "ДНР" Олександр Бородай, лідер проросійського руху "Юго-Восток" Олег Царьов і представники "ЛНР".
Представники "ДНР" і "ЛНР" погодилися на відповідне припинення вогню до часу, зазначеного президентом України - 27 червня.