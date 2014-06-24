Під час перемир'я звільнятимуть заручників і відновлять інфраструктуру – Парубій

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

"(Після припинення вогню) ми будемо мати змогу в цей період визволити наших заручників, які опинилися в полоні. Поміж них і багато військовослужбовців, та найголовніше – мирних цивільних жителів", - сказав він.

Окрім того, за словами Парубія, під час перемир'я буде змога відновити інфраструктуру.

"Буквально в ці години за допомогою українських спеціалістів відновлено водопостачання у місті Слов'янськ", - повідомив він.

Читайте такожРосійські ЗМІ: Терористи зобов'язуються дотримуватися перемир'я до 27 червня

Нагадаємо, У понеділок у Донецькій обласній державній адміністрації відбулися багатосторонні переговори між представниками України, самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" та Російської Федерації.

У переговорах взяли участь посол РФ в Україні Михайло Зурабов, представник чинного голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, глава громадської організації "Український вибір" Віктор Медведчук, представник "ДНР" Олександр Бородай, лідер проросійського руху "Юго-Восток" Олег Царьов і представники "ЛНР".

Представники "ДНР" і "ЛНР" погодилися на відповідне припинення вогню до часу, зазначеного президентом України - 27 червня.