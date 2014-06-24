Командир "Айдару": в керівництві АТО є зрадники

Таку впевненість в ефірі "Свободи слова" висловив командир батальйону територіальної оборони "Айдар" Сергій Мельничук.

"Я впевнений в тому, що в керівництві АТО є зрадництво. Тому, що полонені, яких ми захоплюємо, вони з нас сміються і розказують: "Ми знаємо кожен виліт вашого літака, кожен виліт вашого гелікоптера, ми знаємо всі ваші вказівки. Коли відбуваються бомбардування або інші події, ми просто відходимо з позицій, а потім повертаємося", - процитував слова бойовиків Мельничук.

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За його словами, відбувається повний злив інформації супротивникові.