Виборчий кодекс прийматиме вже новий склад парламенту - Комітет виборців України

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив керівник Харківського регіонального відділення Комітету виборців України Михайло Камчатний.

«Питання Виборчого кодексу стоїть актуальним на порядку денному й у напрямку того, щоб його прийняли, потрібно продовжувати роботу. Я думаю, що скоріше за все, це з новим складом парламенту, - сказав Камчатний. - До парламентських виборів ми вже не встигнемо прийняти Кодекс. Я так розумію, зараз там питання стоїть, щоб до кінця сесії внести зміни до Закону про парламентські вибори».

Водночас, за його словами, проект Виборчого кодексу існує, в його розробці брали участь депутати від різних політичних сил, а також експерти Комітету виборців України.

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Камчатний високо оцінив можливість проведення дострокових парламентських виборів восени без прийняття Виборчого кодексу.

«Вірогідність виборів восени - близько 80%. 20% відноситься до того, що йде ескалація конфлікту Росією на Донбасі, загроза військового вторгнення тощо", - зазначив він.

Водночас, вірогідність того, що буде новий вид виборів, за відкритими списками - 50 на 50%. "Начебто тривають зараз переговори, начебто йде мова, що всі погоджуються на позачергові вибори, але тільки залишити змішану систему, яка в нас є», - сказав представник КВУ.

«Я взагалі не бачу проблем з проведенням як парламентських, так і місцевих виборів», - підкреслив Камчатний.