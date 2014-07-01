У Краматорську маршрутний автобус потрапив під обстріл: 4 людини загинули, 5 - поранені

Про це УНІАН повідомила в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні вранці в результаті попадання під обстріл маршрутного автобуса в Краматорську чотири люди загинули, ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілих доставлено до лікувально-профілактичних установ міста», - сказано в повідомленні.Читайте такожТерористи продовжують обстріл сил АТО - Тимчук

І зазначено, що поки що «подробиць події облдержадміністрація наразі не має».