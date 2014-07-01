У Донецьку в результаті обстрілу УМВС поранені дві співробітниці органів внутрішніх справ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

«В результаті застосування автоматичної зброї смертельні поранення отримав оперуповноважений УБОЗ ГУ МВС в Донецькій області, 1984 року народження. З важкими пораненнями в лікувальний заклад доставлені дві співробітниці органів внутрішніх справ», - сказано в повідомленні.

І зазначено, що загальна чисельність постраждалих під час нападу на будівлю міліції області встановлюється.

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В даний час всі співробітники міліції, яких утримували, звільнені. Однак, будівля міліції Донецької області знаходиться під контролем терористів.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня терористи штурмували приміщення Головного управління МВС України в Донецькій області. Під час штурму загинув один правоохоронець і четверо отримали поранення. Троє поранених отримали легкі ушкодження.