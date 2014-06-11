З потягу Харків-Донецьк евакуювали 300 осіб після повідомлення про замінування

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південній залізниці, сьогодні, 11 червня, близько 4:00 невідомий громадянин зателефонував з мобільного телефону та повідомив про замінування потягу.

Одразу на місце пригоди прибули керівництво управління, слідчо-оперативна група, працівники кінологічного центру та вибухово-технічної служби.

Читайте такожУ Харкові через неправдиве повідомлення про мінування заводу шампанських вин евакуйовано 100 осіб Під час огляду жодних вибухових речовин виявлено не було. Затримка в русі потягу склала близько 40 хвилин.

Наразі інформацію про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.