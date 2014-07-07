Порошенко призначив нового голову Антитерористичного центру
23:29, 07 липня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив Василя Грицака першим заступником голови Служби безпеки України.
REUTERS
Про це йдеться в Указах президента, розміщеному на його сайті.
Також, Порошенко призначив Грицака керівником Антитерористичного центру.
Іншими Указами Президент звільнив Василя Крутова з посади першого заступника голови Служби безпеки України, а також усунув його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру.
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