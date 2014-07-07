Порошенко призначив нового голову Антитерористичного центру

Про це йдеться в Указах президента, розміщеному на його сайті.

Також, Порошенко призначив Грицака керівником Антитерористичного центру.

Іншими Указами Президент звільнив Василя Крутова з посади першого заступника голови Служби безпеки України, а також усунув його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру.