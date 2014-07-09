ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник місії ОБСЄ Майкл Боцюрків повідомив на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За його словами, кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні буде збільшено з 350 до понад 500 осіб, а термін дії місії продовжено ще на півроку.

“Ми збираємося залучити дуже кваліфікованих людей, які знають, як здійснювати моніторинг, і ми збираємось також залучити російських представників до нашої розширеної місії”, - сказав він.

Боцюрків також додав, що буде збільшено кількість спостерігачів місії ОБСЄ в Донецькій і Луганській областях, але це буде залежати від безпекової ситуації в регіоні.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості проведення моніторингу спостерігачами місії ситуації на українсько-російському кордоні, Боцюрків зазначив, що зараз дуже багато дискусій з цього приводу ведеться на рівні міністрів закордонних справ.

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“І з нову ж таки, якщо ситуація з рівнем безпеки дозволить нам взяти участь у моніторингу ситуації на кордоні, то ми, безумовно, долучимося, і будуть долучені спеціальні спостерігачі”, - підкреслив він.

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Довідка УНІАН. 21 березня Постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення направити в Україну Спеціальну моніторингову місію міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

Місія покликана сприяти зниженню напруженості і затвердженню миру, стабільності і безпеки. Спостерігачі, зокрема, збирають інформацію і докладають про ситуацію з безпекою в Україні.