Кремль спростував інформацію про плани точково вдарити по Україні

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg, Дмитро Пєсков заявив про це журналістам в Ріо-де-Жанейро за підсумками зустрічі російського президента і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Читайте такожМосква може піти на "точкові удари" по Україні у відповідь - джерело

Сьогодні газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерело в Кремлі розповсюдила інформацію про те, що Москва планує завдати "точкові удари" по армії України, якщо обстріли російської території продовжаться.

Про подібні заходи 13 липня говорив віце-спікер Ради федерації Євген Бушмін. "Потрібно зробити показово, якщо це була артилерійська установка, вона повинна бути ліквідована, потрібно пред'явити громадськості сам факт - що будь-яка атака проти Росії буде припинена. Потрібен точкова адекватна відповідь", - заявив він.

Нагадаємо, російські ЗМІ поширили інформацію про те, що на територію Ростовської області залетів снаряд з України. В результаті чого загинув чоловік, 2 жінки отримали поранення.