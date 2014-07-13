Російські ЗМІ: у Ростовській області впав снаряд, одна людина загинула

У російському місті Донецьку Ростовської області розірвалися кілька снарядів, повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Відзначається, що снаряд нібито потрапив у житловий будинок.

"За попередніми даними, одна людина загинула і двоє поранені. Це - цивільні люди", - сказав співрозмовник.

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У місцевому медпункті РИА Новости розповіли, що загинув хлопець, в момент попадання фугасу він знаходився у дворі свого будинку. За інформацією джерела, ще дві жінки постраждали. Одна з них перебувала в своєму будинку навпроти, а інша - йшла з роботи. Останній осколок від снаряду влучив у ногу.

Російські ЗМІ стверджують, що снаряд потрапив у російський Донецьк нібито з боку України.

У МЗС РФ заявили, що в даний час розбираються в події.