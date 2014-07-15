У мережі з'явилася карта зміни території АТО за два місяці (інтерактивна карта)

16:17, 15 липня 2014
Політика
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Український проект представив карту зміни території проведення АТО на сході України.

Інфографіка: Слово і діло

Територія проведення АТО за два місяці значно зменшилася. З 20 травня була звільнена від терористів більша частина Донецької, і північ, а також центр Луганської області.

За допомогою бігунка ви можете відкривати різні зони карти

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