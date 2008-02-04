Ющенко погодився виступати після розгляду питань про мордобій і НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра виступить у Верховній Раді об 11-й годині, після розгляду питань щодо НАТО та щодо інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після Погоджувальної ради ВР повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що під час Погоджувальної ради не було досягнуто конкретного узгодженого рішення між фракціями коаліції та опозиції. «Я все намагаюся вмовити народних депутатів почати працювати», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, під час Погоджувальної ради було запропоновано декілька компромісних пропозицій для розблокування роботи ВР. «На жаль, до остаточного рішення так і не прийшли», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

У зв’язку з цим, зауважив А.ЯЦЕНЮК, була досягнута домовленість сьогодні о 19.30 провести ще одне засідання Погоджувальної ради з керівниками фракцій.

Він висловив сподівання, що буде знайдено остаточне рішення щодо початку роботи ВР на другій сесії. «Я би не хотів розглядати роботу ВР виключно з точки зору завтрашнього дня. Завтрашній день нічого не вирішує, я кажу про системний підхід – або ми працюємо, або ми не працюємо», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, у випадку продовження блокування роботи парламенту Президенту України буде важко виступати зі своїм щорічним посланням.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи буде завтра закрито першу сесію ВР шостого скликання, А.ЯЦЕНЮК сказав, що для цього опозиція повинна дати йому таку можливість. «Для того, щоб голова ВР оголосив про закриття сесії, йому принаймні треба дати можливість це зробити, щоб він зайшов у зал, щоб народні депутати знаходились на своїх місцях, а не товклися біля президії ВР і у кріслі голови ВР. І тоді буде можливість оголосити і про закриття першої сесії, і про відкриття другої сесії парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, аби зняти усі протиріччя, дійсно доцільно було б спочатку розглянути питання щодо НАТО та інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, а потім заслухати послання глави держави.

На запитання, чи погодився Президент з цим, голова ВР відповів: «Так, Президент погодився, щоб виступити об 11-й годині ранку після того, як будуть розглянуті постанови щодо НАТО і ЛУЦЕНКА».