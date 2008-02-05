Шуфрич стверджує, що Яценюка закрили, щоб поговорити

Робота Верховної Ради може відновитися у четвер.

Про це заявив журналістам представник Партії регіонів Нестор Шуфрич.

За його словами, депутати домовились скликати погоджувальну раду о 10 годині в середу.

"Якщо буде знайдено компроміс, то робота Верховної Ради може відновитися у четвер", - сказав він

На питання, чому "регіонали" заблокували в кабінеті голову парламенту Арсенія Яценюка, він сказав, що "ніхто нікого не блокував", а "просто проводилися переговори між керівництвом Верховної Ради та Партії регіонів.

На питання, чому вони блокували президію, він також заперечив факт блокування: "Ви звернули увагу, що біля президії є багато депутатів від БЮТ та НУНС, безперечно там є і наші депутати. Ми обговорюємо поточну ситуацію і шукаємо виходу з кризи, яка була спровокована листом трьох", - сказав він.

На питання, чому так багато людей саме в коридорі біля кабінету Яценюка, він відповів:

"Коли ми зранку прийшли до будівлі Верховної Ради. Ми побачили, що там згуртувалися наші колеги з БЮТ і НУНС і безумовно ми не могли залишити їх на самоті".

Українська правда