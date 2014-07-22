Порошенко заснував орден Героїв Небесної Сотні

Президент України Петро Порошенко підписав закон про заснування нової державної нагороди – ордену Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з документом, у законі «Про державні нагороди України» перелік держнагород доповнює орден Героїв Небесної Сотні – «для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлене під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України”.

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Кабінету міністрів доручено у двотижневий строк з дня набрання чинності цим законом утворити комісію з проведення всеукраїнського конкурсу на кращий ескіз знака ордена, залучивши до її складу, зокрема, представників громадських об’єднань та активістів – учасників Революції гідності.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 липня ухвалила закон про внесення змін до статті 7 Закону України “Про державні нагороди України” (щодо заснування ордена Героїв Небесної сотні).