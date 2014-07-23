Військовослужбовці РФ зізналися, що стоять на кордоні з Україною
21:59, 23 липня 2014Політика
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Російські солдати не приховують у мережі Інтернет свого розташування.
Прінтскрін сторінки російського солдата в соцмережі
Російський військовослужбовець зізнався в тому, що знаходиться на кордоні з Україною.
Про це повідомив журналіст Віталій Уманець на своїй сторінці в Facebook.
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"Друг сьогоднішньої зірки інтернету Вадика Григор'єва Вадіка Григор'єва солдат РФ Андрій Степанчук. Статус на сторінці Вконтактє: "Стоим на границе Украины, поселок Екатериновка". Геотег на фото, яке він додав вчора, той самий - Матвєєво-Курганський район, Ростовська обл. Росія", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявляв про те, що збройні сили Росії не концентрують свої підрозділи біля кордону з Україною.
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