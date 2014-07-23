Військовослужбовці РФ зізналися, що стоять на кордоні з Україною

21:59, 23 липня 2014
Політика
0 0

Російські солдати не приховують у мережі Інтернет свого розташування.

Принтскрин страницы российского солдата в соцсети

Російський військовослужбовець зізнався в тому, що знаходиться на кордоні з Україною.

Про це повідомив журналіст Віталій Уманець на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожРНБО: Російські війська імітували атаку на держкордон України

"Друг сьогоднішньої зірки інтернету Вадика Григор'єва Вадіка Григор'єва солдат РФ Андрій Степанчук. Статус на сторінці Вконтактє: "Стоим на границе Украины, поселок Екатериновка". Геотег на фото, яке він додав вчора, той самий - Матвєєво-Курганський район, Ростовська обл. Росія", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявляв про те, що збройні сили Росії не концентрують свої підрозділи біля кордону з Україною.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter