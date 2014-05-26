На кордоні з Україною знаходяться близько 40 тисяч російських військових - Тимчук

На кордоні з Україною зосереджено близько 40 тис. російських військових.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційне Спротив" Дмитро Тимчук.

За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», на 12.00 26 травня угруповання російських військ біля кордону з Україною мали таку чисельність:

- війська РФ на території Білорусі: особовий склад - близько 3000 чоловік, танки, БМП і БТР - 200; артсистемы - 40; літаки і вертольоти - 60;

Читайте такожБойовики з Росії на семи авто прорвалися через кордон на пункті пропуску «Дубровка»

- напроти Харківської та Луганської областей: особовий склад - 4600; танки, БМП і БТР - 300; артсистемы - 40; літаки і вертольоти - 70;

- напроти Донецької області: особовий склад - 6600; танки, БМП і БТР - 600; артсистемы - 100; літаки і вертольоти - 100;

- окупаційні війська в Криму: особовий склад - 22000; танки, БМП і БТР - 310; артсистемы - 120; літаки і вертольоти - 100;

- війська РФ в ПМР: особливий склад - 3000; БМП - 35 (артилерії, літаків і вертольотів ЗС РФ в Придністров'ї немає)».