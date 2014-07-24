Рада ЄС перенесла можливе введення санкцій проти Росії на вівторок - джерело

Рада ЄС на рівні постійних представників країн-членів не ухвалить у четвер рішення стосовно запропонованого Європейською комісії пакету запобіжних заходів, спрямованих на запровадження санкцій щодо Росії.

Як повідомило кореспонденту УНІАН дипломатичне джерело, у зв'язку з тим, що постійні представники отримали пакет пропозицій тільки у четвер вранці, вони домовилися продовжити дискусію у вівторок. "Скоріш за все, наступного тижня відбудеться саміт ЄС, оскільки постійні представники вважають, що таке рішення має бути ухвалено на найвищому політичному рівні", - сказав він.

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За результатами сьогоднішнього засідання тільки буде розширений перелік осіб та компаній, щодо яких будуть застосовані санкції у вигляді заборони на в'їзд та замороження активів. "Там ви не побачите "великих фруктів". Буде пару компаній зі східної України, пару сепаратистів, росіян. Рішення щодо найближчого оточення російського президента Путіна також буде ухвалюватися у вівторок", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 24 липня, Європейська комісія надала Раді ЄС документ з переліком заходів, які можуть бути застосовані у сферах, визначених ЄС, в плані подальші санкції по відношенню до Росії.

Довідка УНІАН. Після анексії українського Криму в березні ц.р. і дестабілізації ситуації на Донбасі ЄС запровадив щодо Росії дві фази санкцій.

Світ заговорив про нові санкції після того, як 17 липня авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито над Донбасом підтримуваними Росією бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Європейський Союз у четвер, 24 липня, вирішить, хто конкретно потрапить до списку осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів.

23 липня The Telegraph написала, що російські олігархи терміново вивозять з Лондона гроші, побоюючись жорстких фінансових санкцій після атаки на рейс МН17.